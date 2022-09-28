بالصور: ضبطيات مركز الرقابة على الأغذية في العاصمة و4 مدن ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، ضبط مخالفات خلال جولات تفتيشية في طرابلس والبيضاء وهون وصرمان وسرت.

طرابلس

ففي طرابلس، نفذ مفتشو الجهاز رفقة مركز الحرس البلدي بالمركز جولة على مصانع الأغذية بمنطقة الفلاح بلدية حي الأندلس المركز للتأكد من مدى مطابقتها لمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.

وفي أبوسليم، قام مفتشو المركز بحملة شملت محلات الخضروات والفواكه والمطاعم بالمنطقة للتأكد من مدي مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها.

البيضاء

وفي البيضاء، جرى إغلاق معمل تعبئة مياه بالشمع الأحمر، بعد أن تبيّن سوء حالة النظافة العامة والبيئة المحيطة، وعدم وجود مختبر داخل المصنع لإجراءات التحاليل اللازمة، أو شهادات صحية لجميع العاملين، وعملية التعبئة يدوية وعملية نفخ العبوات الفارغة تتم خارج المعمل في ظروف غير صحية، وتاريخ الصلاحية غير مطابق للمواصفات القياسية.

هون

أما في هون، فقد جرى ضبط مركبة نقل محملة ببضائع عبارة عن مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى توجد بها ألوان محظورة اللون (E171) في محاولة لتسويقها غرب البلاد بعد التأكد من تخزينها بأحد مدن المنطقة الشرقية، وتبين من خلال الكشف أن عمليات النقل غير مطابقة للمواصفات ووجود ألوان محظورة (E171) ومواد غذائية تالفة نتيجة تعرضها للحرارة.

سرت

وخلال جولة في مدينة سرت، تبين وجود لحوم بيضاء وفواكه وخضراوات مجمدة منتهية الصلاحية، وجرى إحالة التقرير للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي صرمان، جرى اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة خلال جولة على المخابز والمطاعم والمقاهي بالمنطقة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية.

جولة تفتيشية لمركز الرقابة علي الأغذية والأدوية في صرمان. (فيسبوك)

جولة تفتيشية لمركز الرقابة علي الأغذية والأدوية في أبوسليم. (فيسبوك)

جولة تفتيشية لمركز الرقابة علي الأغذية والأدوية في صرمان. (فيسبوك)

جولة تفتيشية لمركز الرقابة علي الأغذية والأدوية في هون. (فيسبوك)