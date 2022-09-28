السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 5.07 دينار مقابل 5.04 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.85 دينار مقابل 4.87 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.42 دينار مقابل 5.46 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، وثبت الدينار التونسي عند 1.52 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.38 دينار مقابل 1.37 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.