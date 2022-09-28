حفتر من وادي الشاطئ: حلول المحاصصة لا تخدم إلا صانعيها.. ولا مجال لإعادة تدويرها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، إن «الحلول التلفيقية» التي ترتكز على المحاصصة السياسية «ثبت فشلها، ولا تخدم إلا صانعيها، ولا مجال لإعادة تدويرها».

وتابع حفتر: «هي كالمسكن سرعان ما ينتهي مفعوله، ليعود الألم والوجع من جديد، وبات واضحا أن علة الوطن تكمن في غياب الشعب واعتماده على شخوص وطبقات ومؤسسات لا تعطي الأمانة قدرها، وتتجاهل دورها الوطني في النهوض للبلاد، وآن الأوان ليعتمد الشعب على نفسه في تقرير مصيره وصناعة حاضره ومستقبله»، حسب كلمته الإثنين الماضي في وادي الشاطئ، وسط حضور من مجلس مشايخ وأعيان المنطقة، والمجلس الأعلى لقبائل فزان والبلديات، وممثلين عن قبائل الجبل الغربي.

حفتر: على الشعب كسر حاجز الخوف وأكمل:

«أدركنا بعد التجارب المريرة والإخفاقات المتلاحقة، أن الفشل مرده تغييب الشعب والنيابة عنه في تقرير مصيره.. نخاطب الشعب مباشرة في جميع أنحاء ليبيا، ونطرح أمامهم نواقيس الخطر، ونحثه على تولي زمام أمره بتوحيد صفوفه وكسر حاجز الخوف والتردد وإطلاق فعاليات وطنية من أبنائه الشرفاء تعينه على بناء دعائم دولته المدنية على أساس القانون والعدالة والحرية والمساواة».

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وأضاف: «جئنا لنواصل تحريض الشعب ليتصدر المشهد بنفسه، ولن نتوقف عن هذا الواجب التاريخي حتى يفرض الشعب إرادته في التغيير، ونرى قواه المدنية تخلت عن موقف الجمود وتقدمت الصفوف حاملة رسالة واجبها الوطنية في تخطي هذه المرحلة التعيسة، وتؤدي دورها في بناء الدولة».

حفتر: الجيش سيحمي انتفاضة الشعب ضد العبث والفساد

واستطرد: «إن انتفاضة الشعب في تظاهرات سلمية غاضبة في حماية جيشه وأجهزته الأمنية ضد العبث والفساد والاستهتار بمصير الوطن، ونهب ثرواته وإهدار أمواله لهي أشد الأسلحة فتكا، وهي الضامن الوحيد الذي يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي ويضع حدا للانحدار المفزع نحو الانهيار التام».

وتابع: «وحين يتحرك الشعب ليفرض إراداته سترضخ أمامه كل القوى المعادية، كرها أو طوعا، ومن يعاند عاصفة الشعب ستسحقه أعاصيرها.. لم يبق إلا أن يحسم الشعب أمره معه في مواجهة فاصلة، فالعدو الذي يرى في الشعب رضوخا، سيتمادى في طغيانه وعدوانه ونهب ثرواته، لكنه سينهار مع أول انتفاضة جادة في وجهه، فلن يعرف التاريخ شعبا يملك الإرادة، قد خسر المعركة مع أعدائه».

حفتر خلال إلقائه كلمة في وادي الشاطئ، 26 سبتمبر 2022، (صورة من مقطع فيديو)