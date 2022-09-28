«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية، نشطة، على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغيمة اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا من شرق طرابلس حتى ساحل مصراتة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح جنوبية غربية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، وإلى شرقية على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة عند سقوط المطر.