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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 09:45 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية، نشطة، على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغيمة اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا من شرق طرابلس حتى ساحل مصراتة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح جنوبية غربية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، وإلى شرقية على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة عند سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة اليوم على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، يصل مساء اليوم إلى 1.50 متر على الساحل من الخليج إلى بنغازي.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
- درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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