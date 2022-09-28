حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإربعاء 28 سبتمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء مغيمة مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، بقاء الأجواء من دون تغيير على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغيمة اليوم، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على المناطق الممتدة من القره بوللي إلى مصراتة وترهونة وبني وليد ومسلاتة وغريان ويفرن، يصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر على غدامس والمناطق المجاورة لها، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم يصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على غدامس والحمادة.