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الدبيبة: جعل السياحة رافدا للاقتصاد هدف أساسي لحكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 08:29 صباحا
الدبيبة: جعل السياحة رافدا للاقتصاد هدف أساسي لحكومة الوحدة
الدبيبة خلال إلقائه كلمة في احتفالية اليوم العالمي للسياحة، 27 سبتمبر 2022، (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن العمل من أجل جعل السياحة في جميع جوانبها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني هو هدف أساسي لحكومته.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء أمس الثلاثاء، في احتفالية اليوم العالمي التي نظمتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحضر الفعالية عدد من وكلاء ومديري الإدارات في وزارة السياحة وشخصيات مهتمة بهذا القطاع.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم عدد من الشخصيات الوطنية التي عملت في مجال السياحة خلال السنوات الماضية، وفق ما جاء على صفحة «حكومتنا» بخصوص الفعالية.

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