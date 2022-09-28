ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، عن ضبط مركبة نقل محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى تحتوي على ألوان محظورة اللون (E171) في محاولة لتسويقها غرب البلاد، بعد تخزينها بأحد مدن المنطقة الشرقية.

وأفاد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن إدارة التمركزات الأمنية التابعة لمديرية الأمن الجفرة تلقت بلاغا عن وجود سيارة نوع كيا محملة بالمواد الغذائية متجها إلى المنطقة الغربية.

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وعلى الفور خرج مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفرة رفقة فرع الحرس البلدي لفحصها، حيث تبين أن عمليات النقل غير مطابقة للمواصفات ووجود ألوان محظورة، ومواد غذائية تالفة نتيجة تعرضها للحرارة.

مخالفات خلال جولة تفتيش على معمل تعبئة مياه

وفي سياق آخر، أجرى فرع المركز في البيضاء جولات تفتيش على مصانع المياه، استهدفت معمل تعبئة مياه، وجرى تسجيل ملاحظات، من بينها أن النظافة العامة والبيئة المحيطة سيئة جدا، وعدم وجود شهادات صحية لجميع العاملين، أو مختبر داخل المصنع لإجراء التحاليل اللازمة.

كما وجد المفتشون أن عملية التعبئة يدوية، ونفخ العبوات الفارغة تتم خارج المعمل في ظروف غير صحية، فضلا عن كون تاريخ الصلاحية غير مطابق للمواصفة القياسية، وتلوث المكان، فجرى قفله بالشمع الأحمر.

عملية فحص المواد الغذائية (مركز الرقابة على الأغذية)

مواد غذائية فاسدة (مركز الرقابة على الأغذية)

مواد غذائية فاسدة (مركز الرقابة على الأغذية)