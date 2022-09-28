Atwasat

ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 01:57 صباحا
ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفرة
عملية فحص المواد الغذائية (مركز الرقابة على الأغذية)
alwasat radio

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، عن ضبط مركبة نقل محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى تحتوي على ألوان محظورة اللون (E171) في محاولة لتسويقها غرب البلاد، بعد تخزينها بأحد مدن المنطقة الشرقية.

وأفاد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن إدارة التمركزات الأمنية التابعة لمديرية الأمن الجفرة تلقت بلاغا عن وجود سيارة نوع كيا محملة بالمواد الغذائية متجها إلى المنطقة الغربية.

- ضبط مواد غذائية «مسرطنة» في أجدابيا

وعلى الفور خرج مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفرة رفقة فرع الحرس البلدي لفحصها، حيث تبين أن عمليات النقل غير مطابقة للمواصفات ووجود ألوان محظورة، ومواد غذائية تالفة نتيجة تعرضها للحرارة.

مخالفات خلال جولة تفتيش على معمل تعبئة مياه
وفي سياق آخر، أجرى فرع المركز في البيضاء جولات تفتيش على مصانع المياه، استهدفت معمل تعبئة مياه، وجرى تسجيل ملاحظات، من بينها أن النظافة العامة والبيئة المحيطة سيئة جدا، وعدم وجود شهادات صحية لجميع العاملين، أو مختبر داخل المصنع لإجراء التحاليل اللازمة.

كما وجد المفتشون أن عملية التعبئة يدوية، ونفخ العبوات الفارغة تتم خارج المعمل في ظروف غير صحية، فضلا عن كون تاريخ الصلاحية غير مطابق للمواصفة القياسية، وتلوث المكان، فجرى قفله بالشمع الأحمر.

عملية فحص المواد الغذائية (مركز الرقابة على الأغذية)
عملية فحص المواد الغذائية (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد غذائية فاسدة (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد غذائية فاسدة (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد غذائية فاسدة (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد غذائية فاسدة (مركز الرقابة على الأغذية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب ليبيا يتخطى تنزانيا (2-1) ويتوج بالبطولة الودية الدولية في بنغازي ضمن أجندة «فيفا»

منتخب ليبيا يتخطى تنزانيا (2-1) ويتوج بالبطولة الودية الدولية في بنغازي ضمن ...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك

تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
مسابقات اتحاد كرة القدم: كأس ليبيا في موعده الأول من أكتوبر دون تأجيل

مسابقات اتحاد كرة القدم: كأس ليبيا في موعده الأول من أكتوبر دون تأجيل
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا

ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة
في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب

في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب
بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022

بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار

النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات
باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات
شاهد «نسخة إلى الرأي العام»: لماذا تتحمل ليبيا وحدها مسؤولية الفوضى في بلدان جنوب الصحراء؟
شاهد «نسخة إلى الرأي العام»: لماذا تتحمل ليبيا وحدها مسؤولية ...
مركز الصحة الحيوانية يوقف موقتا سباقات وتجمعات وتوريدات الخيول
مركز الصحة الحيوانية يوقف موقتا سباقات وتجمعات وتوريدات الخيول
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع أكتوبر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: ......
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي...
المزيد
ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفرة
ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفرة...
استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا
استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا...
الزني: بدء صرف التفويضات المالية لفروع وزارة الشباب
الزني: بدء صرف التفويضات المالية لفروع وزارة الشباب...
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع ......
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط