Atwasat

استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 01:00 صباحا
استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا
جانب من اجتماع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي مع عميد بلدية غات إبراهيم الخليل، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (حكومة الوحدة)
alwasat radio

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي مع عميد بلدية غات إبراهيم الخليل، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

تنفيذ طريق (غات - أوباري)
وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه البلدية في مجال قطاع المواصلات، وتنفيذ طريق (غات - أوباري)، نظرًا لأهميته، والعمل علي استئناف الرحلات الجوية الداخلية بين مطار معيتيقة ومطار غات الدولي، حيث أعطى الوزير تعليماته لاستئناف رحلتين في الأسبوع إلى مطار غات الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب ليبيا يتخطى تنزانيا (2-1) ويتوج بالبطولة الودية الدولية في بنغازي ضمن أجندة «فيفا»

منتخب ليبيا يتخطى تنزانيا (2-1) ويتوج بالبطولة الودية الدولية في بنغازي ضمن ...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك

تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
مسابقات اتحاد كرة القدم: كأس ليبيا في موعده الأول من أكتوبر دون تأجيل

مسابقات اتحاد كرة القدم: كأس ليبيا في موعده الأول من أكتوبر دون تأجيل
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا

ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة
في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب

في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب
بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022

بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار

النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات
باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات
شاهد «نسخة إلى الرأي العام»: لماذا تتحمل ليبيا وحدها مسؤولية الفوضى في بلدان جنوب الصحراء؟
شاهد «نسخة إلى الرأي العام»: لماذا تتحمل ليبيا وحدها مسؤولية ...
مركز الصحة الحيوانية يوقف موقتا سباقات وتجمعات وتوريدات الخيول
مركز الصحة الحيوانية يوقف موقتا سباقات وتجمعات وتوريدات الخيول
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع أكتوبر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: ......
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي...
المزيد
ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفرة
ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفرة...
استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا
استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا...
الزني: بدء صرف التفويضات المالية لفروع وزارة الشباب
الزني: بدء صرف التفويضات المالية لفروع وزارة الشباب...
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع ......
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط