أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي مع عميد بلدية غات إبراهيم الخليل، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».
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تنفيذ طريق (غات - أوباري)
وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه البلدية في مجال قطاع المواصلات، وتنفيذ طريق (غات - أوباري)، نظرًا لأهميته، والعمل علي استئناف الرحلات الجوية الداخلية بين مطار معيتيقة ومطار غات الدولي، حيث أعطى الوزير تعليماته لاستئناف رحلتين في الأسبوع إلى مطار غات الدولي.
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