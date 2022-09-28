استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي مع عميد بلدية غات إبراهيم الخليل، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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