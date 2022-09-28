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الزني: بدء صرف التفويضات المالية لفروع وزارة الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 12:16 صباحا
الزني: بدء صرف التفويضات المالية لفروع وزارة الشباب
جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح الله الزني، بدء صرف التفويضات المالية المخصصة لفروع الوزارة بعموم ليبيا، وجاهزية إدارة الشؤون الإدارية والمالية لذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لهيئة الرأي، بحضور مديري فروع وزارة الشباب بعموم ليبيا ومسؤولي الجهات والمنظمات الوطنية الشبابية التابعة ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

- الزني يطلع على مشكلات مكاتب الشباب بعموم ليبيا

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول متابعة العمل الدوري لفروع الوزارة والوقوف على بعض العراقيل التي تواجه سير العمل، ومنافشة استكمال إجراءات أصول الوزارة بالفروع واستكمال إجراءات تسميتها لدى مصلحة الأملاك، وتقديم الجهات التابعة للوزارة تقريرًا دوريًا حول عملها وطبيعة المهام المنجزة.

جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزارة الشباب الأول لهيئة الرأي التي تضم فروع الوزارة بالمناطق، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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