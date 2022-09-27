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السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 11:28 مساء
السفارة الليبية في واشنطن: فتح منظومة إصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
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أعلنت السفارة الليبية في واشنطن فتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن الحجز سيكون عبر موقع السفارة الإلكتروني، وعملية تصوير المواطنين في المقر الواقع في «5881 Leesburg Pike Falls Church, VA 22041».

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إلى مقر السفارة الليبية، وذلك «في إطار جهود الوزارة لتقوية العلاقات الخارجية وتطوير عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج».

نقل القائم بالأعمال والموظفين السياسيين إلى بيت الضيافة
وأعلنت المنقوش نقل القائم بالأعمال والموظفين السياسيين في السفارة الليبية بالعاصمة الأميركية واشنطن من المقر الكائن في «Dahlia street» إلى المقر التاريخي في «Wyoming avenue»؛ (بيت الضيافة سابقاً) الذي اشترته ليبيا في عهد المملكة، وهي خطوة اعتبرتها «دلالة على تقوية وبناء علاقات أوثق وأقوى بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ستعود بالفائدة على البلدين الصديقين».

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عودة الشركات الأميركية للعمل في ليبيا
كما اجتمعت المنقوش، بالجمعية الأميركية الليبية للأعمال وبعض ممثلي الشركات الأميركية في مقر السفارة الليبية بواشنطن، وناقشت أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال عودة الشركات الأميركية للعمل في ليبيا؛ مشيرة إلى ما يمثله ذلك كبيئة خصبة للاستثمار في جميع المجالات، حيث جرى الاتفاق على تنسيق زيارة لبعض ممثلي الشركات الأميركية إلى ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة.

جاءت لقاءات وزيرة الخارجية على هامش زيارة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تزور إلى مقر السفارة الليبية في واشنطن. (وزارة الخارجية)
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