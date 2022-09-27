مركز الصحة الحيوانية يوقف موقتا سباقات وتجمعات وتوريدات الخيول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية، اليوم الثلاثاء، وقف سباقات وتجمعات وتوريد الخيول في ليبيا موقتًا، في إطار الإجراءات الاحترازية إلى حين التأكد من الوضع الصحي البيطري لها.

وأوضح المركز، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء اتخذ بعد تداول معلومات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل حالات وأعراض إصابة بأمراض تنفسية ونفوق في بعض اسطبلات الخيول.

مسح بيطري للخيول بالنوادي والاسطبلات

وقال المركز إنه بناء على ذلك «باشرت إدارة الخدمات البيطرية بتشكيل فريق بيطري، والمرور على نوداي واسطبلات الخيل، والبدء في برنامج المسح والتقصي، حيث تضمنت هذه الزيارة جمع المعلومات وسحب العينات المخبرية على خلفية البلاغات الواردة للتأكد من صحتها أو نفيها».

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الإجراءات الاحترازية للتأكد من الوضع الصحي للخيول

وأضاف المركز أنه اتخذ كذلك عددًا من الإجراءات الاحترازية لحين التأكيد من الوضع الصحي البيطري، منها «الوقف الموقت لإعطاء أذونات توريد الخيول، وللسباقات وتجمع الخيل، وذلك إلى حين تبين الوضع الوبائي واكتمال الفريق البيطري من عمله وتقييم الوضع الصحي لفصلية الخيلية».

وأهاب المركز الوطني للصحة الحيوانية بالبياطرة المشرفين على النوادي والاسطبلات والعيادات المتخصصة في علاج الخيول ومربي ومالكي الخيل التواصل وإبلاغ المركز عن أي حالات يشتبه في إصابتها بأي أعراض مرضية معدية أو وبائية.

المسح البيطري لأحد الخيول. (المركز الوطني للصحة الحيوانية)

المسح البيطري لأحد الخيول. (المركز الوطني للصحة الحيوانية)

المسح البيطري لأحد الخيول. (المركز الوطني للصحة الحيوانية)