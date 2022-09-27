في «نسخة إلى الرأي العام»: لماذا تتحمل ليبيا وحدها مسؤولية الفوضى في بلدان جنوب الصحراء؟

القاهرة - بوابة الوسط

تفتح الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الثلاثاء، نقاشًا حول حدود ليبيا، التي يتنوع دورها وتأثيرها بين كونها مصدرًا للاقتصاد الموازي والجريمة المنظمة، فضلاً عن إزعاج دول الجوار.

وفي الوقت الذي تتناقل تقارير معلومات عن الخطورة التي تشكلها الأراضي الليبية على أمن دول الجوار، يتساءل البرنامج الذي يقدمه فرج الفرجاني عن مسؤولية الفوضى في بلدان جنوب الصحراء، ولماذا تتحملها ليبيا وحدها.

- دراسة دولية: ليبيا ضحية ثلاث بؤر للجريمة المنظمة العابرة للحدود

- قلق أفريقي من انعدام الأمن في طرابلس.. ودعوة لـ«إسكات الأسلحة»

والأسبوع الماضي، كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ثلاث بؤر قريبة من الحدود الليبية؛ واحدة في تشاد واثنتان بالنيجر، تتسبب في تهيئة بيئة مواتية للنزاعات وإطالة أمدها.

وحددت الدراسة المحاور الجغرافية الرئيسية للاقتصادات غير المشروعة عبر غرب أفريقيا وهي «بنين وبوركينا فاسو، وكابو فيردي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا، وغينيا- بيسا، وليبيريا، ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو».