باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أداء خمس وزارات وخططها لما تبقى من هذا العام، بدءًا بخطة وزارة الشباب والمشاكل الناجمة عن منحة الزواج التي صُرفت عبر صندوق دعم الزواج وكيفية معالجتها.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، ضم وزراء الشباب المهدي شعيب عطيت الله، والرياضة عبدالسلام غويلة، والثقافة صالحة الدروقي، والسياحة والآثار علي قلمه، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

التواصل مع الاتحادات والأندية لتنظيم الفعاليات الرياضية

وناقش الاجتماع سير العمل بوزارة الرياضة، حيث وجّه باشاغا بضرورة التواصل مع الاتحادات والأندية لتنظيم الفعاليات الرياضية في كل ربوع ليبيا.

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الاستعداد لانطلاق مهرجان درنة الزاهرة وتفعيل المكتبات الثقافية بمؤسسات التعليم

كما وقف الاجتماع على أداء وزارة الثقافة والاستعدادات الجارية لانطلاق مهرجان درنة الزاهرة، وتفعيل دور المكتبات الثقافية داخل مؤسسات التعليم من أجل إثراء المناهج الدراسية، فضلاً عن بحث رؤية واستراتيجية وزارة السياحة وسعيها الدؤوب لحماية البنية التحتية السياحية، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تدريب المرأة لزيادة قدراتها وتمكينها

وناقش باشاغا خطة عمل وزارة الدولة لشؤون المرأة، مؤكدًا تدريب المرأة لزيادة قدراتها وتمكينها في شتّى المجالات وإلحاقها بسوق العمل، إلى جانب الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الأورام من النساء والمسنّات.

لقاءات باشاغا مع وزرائه

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقد باشاغا اجتماعًا مماثلاً ضم وزراء الصناعة والمعادن امحمد عبدالقادر السعيدي، والزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي، والثروة البحرية علي بن يونس، والاستثمار علي السعيدي القايدي، لمناقشة خطط عملهم في الملفات الخدمية.

وأمس الإثنين، استعرض باشاغا مع وزراء المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي، والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، والحكم المحلي سامي الضاوي، خطط العمل والمشاريع المدرجة للتنفيذ بالبلديات في القطاعات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.