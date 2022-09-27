لجنة وزارية لحل مشكلات التعليم التقني والفني بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

شكَّل وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يخلف سعيد السيفاو، لجنة تضطلع بمهام زيارة مؤسسات التعليم التقني والفني في المنطقة الجنوبية، للوقوف على المشكلات التي تواجهها وتوفير سبل حلها.

واللجنة المشكلة بموجب القرار 670 لسنة 2022، مكونة من: حسن مسعود (رئيسا)، وعضوية محمد سعيد الفاخري، وجمعة علي الفيتوري، وعصام إمحمد الأسطي، وبشير زايد الشتيوي، وعبدالله سالم عبدالوافي، ورمضان المبروك امهير.

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واستهلت اللجنة مهامها بزيارة تلك المؤسسات، بداية بالكليات والمعاهد التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة في منطقة خط الوادي (وادي الأجال)، وتفقد معهد اخليف للمهن الميكانيكية، ومعهد بنت بية المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية وكلية العلوم الإدارية والمالية والمعهد العالي للمهن الشاملة بنت بية، والمعهد المتوسط للمهن الشاملة التناحمة والمعهد المتوسط للمهن للمهن الشاملة الرقيبة.

خلال الزيارات جرى الوقوف على إمكانات مؤسسات التعليم التقني والفني بالمنطقة الجنوبية، وحصر النواقص والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه تلك المؤسسات والعمل على حلحلتها، حتى تتمكن تلك المؤسسات من تخريج كادر مدرب جيدًا، وقادر على اقتحام سوق العمل التقني والفني والمهني.

لجنة من وزارة التعليم التقني والفني تتفقد مؤسسات بالمنطقة الجنوبية، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

لجنة من وزارة التعليم التقني والفني تتفقد مؤسسات بالمنطقة الجنوبية، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

لجنة من وزارة التعليم التقني والفني تتفقد مؤسسات بالمنطقة الجنوبية، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)