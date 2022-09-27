الكوني يعرض مبادرته بشأن العودة لنظام المحافظات ببلدية سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

عرض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رؤيته بشأن العودة لنظام المحافظات خلال جلسة حوارية عقدها مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة، خلال زيارته للبلدية، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جلساته الحوارية مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المناطق.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن الجلسة الحوارية التي عقدها الكوني ببلدية سوق الجمعة «اتسمت بالفاعلية والشفافية»، ودار محورها حول «أهمية دور المجالس البلدية في تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، رغم التحديات وضعف الإمكانات».

الكوني يعرض جدوى نظام المحافظات ببلدية سوق الجمعة

وأضاف المكتب الإعلامي أن الكوني استعرض خلال الجلسة رؤيته «عن جدوى اللامركزية في الحكم لتجاوز مختلف العقبات التي تقلق أداء البلديات في مناطق الأطراف، والتي من شأنها أن تساعد كل بلدية فى أداء دورها بفاعلية».

وقال الكوني «إن العودة للعمل بنظام المحافظات، حيث تتألف مجالسها من مجموعة البلديات في كل محافظة، وتسليمها ميزانيتها الخاصة، والتي تديرها وفق انتظارات المواطنين في المنطقة، سيساهم حتمًا في سرعة المنجز، ودقته وقربه لحاجة كل منطقة. وسيساهم في تحقيق توزيع عادل للدخل القومي على كافة المناطق، والسماح لإداراتها الجهوية بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الرخاء والازدهار الذي ينتظره كل مواطن».

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وأوضح الكوني أن نظام المحافظات وفق هذا المعنى «سيساهم في الحد من الفساد المالي والإداري، وسهولة مراقبة أوجه صرف المال العام، في صوره الجزئية القابلة للمراقبة المباشرة. وذلك عكس تكدس المال العام في يد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، والتي تتحول إلى محل مطمع وغنيمة تنهال عليها الهجمات والحروب».

الكوني: نظام المحافظات ينقذ العاصمة والأطراف

وأكد الكوني «أن اللامركزية كما هي تنقذ الأطراف من الإهمال والتهميش، هي أيضًا تنقذ العاصمة من الضغوطات والحروب، وتخفف عن الحكومة المركزية تشعب المطالب وتراكم الانتظارات المتعددة، وتسمح لها ببراح كافٍ لإدارة الشؤون السيادية وقيادة الأمة».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن عميد وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة رحبوا برؤية الكوني عن اللامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات لتخفيف العبء على العاصمة، وقدموا مقترحًا لإقامة ورشة عمل برعاية المجلس الرئاسي تضم بلديات طرابلس الكبرى للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، ودورها في بناء ليبيا الحديثة التي يطمح لها كل الليبيين، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم.

الكوني متحدثا في جلسة حوارية ببلدية سوق الجمعة، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

الجلسة الحوارية للكوني ببلدية سوق الجمعة، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

الجلسة الحوارية للكوني ببلدية سوق الجمعة، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)