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بنغلاديش ترغب في توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتنظيم تنقل الأيدي العاملة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 06:08 مساء
بنغلاديش ترغب في توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتنظيم تنقل الأيدي العاملة
لقاء العابد مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان بمقر الوزارة في طرابلس، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)
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أبدت بنغلاديش رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتنظيم تنقُّل الأيدي العاملة بين البلدين، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة قريبة لوزير العمل البنغالي إلى ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب ما أعلنته وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل والتأهيل علي العابد، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملف العمالة الوافدة.

تسوية أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا بما فيها البنغالية
وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء العابد وسفير بنغلاديش استعرض العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، مشيرة إلى أن العابد أكد من جهته حرص الوزارة على تسوية أوضاع كافة العمالة الأجنبية وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك العمالة البنغالية.

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وذكر العابد السفير بأن «سوق العمل الليبية تضم أعدادًا من العمالة البنغالية في مجالات عديدة»، مشددًا على «أهمية التوعية للعمالة حتى لا تكون ضحية الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير شرعية».

زيارة مرتقبة لوزير العمل البنغالي إلى ليبيا
كما أكد العابد دور منصة «الوافد» في هذا الشأن، داعيًا جميع الوافدين للعمل في ليبيا إلى ضرورة الدخول «عبر الطرق الشرعية وعبر المنصة التي بدأت بالعمل بشكل رسمي»؛ وفق وزارة العمل والتأهيل.

وأضافت الوزارة أن السفير البنغالي أكد من جانبه للعابد على الدور الذي تبذله وزارة العمل والتأهيل بخصوص العمالة، مثنيًا على «منصة وافد الرقمية، كما أكد رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العمالة، مؤكدًا على أنه ستكون هناك زيارة قريبة لوزير العمل البنغلادشي في الآونة القريبة المقبلة».

لقاء العابد مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان بمقر الوزارة في طرابلس، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)
لقاء العابد مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان بمقر الوزارة في طرابلس، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)
لقاء العابد مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان بمقر الوزارة في طرابلس، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)
لقاء العابد مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان بمقر الوزارة في طرابلس، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)
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