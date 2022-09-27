وقفة احتجاجية للمطالبة بصيانة كوبري وادي الأثل بباطن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

نظَّم أعيان وحكماء ومديريات أمن الجبل وباطن الجبل وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصيانة كوبري وادي الأثل الرابط بين مناطق الجبل وباطن الجبل إلى طرابلس.

وقال الحكماء والأعيان، في بيان في ختام وقفتهم، إن الكوبري تسبب في مآسٍ وحوادث سير، مطالبين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزارة المواصلات بالإسراع في صيانة هذا المرفق الحساس، وفق بيان صادر عن مديرية أمن الزنتان.

- 44 بلدية بالجبل والساحل الغربي تقدم 4 مطالب للحكومة

وفي أكتوبر الماضي، حدَّدت 44 بلدية بالجبل والساحل الغربي 4 مطالب رئيسية من الحكومة، تتعلق بالخدمات العامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية بنطاق مناطقهم.

وتتمثل المطالب الأربعة في التأكيد على ضرورة وسرعة حل مشكلة المياه بالجبل والساحل، والتأكيد على حل مشكلة الطرق وصيانتها وحل مشكلة وادي الأثل، والتوجه لمشروع التكامل الاقتصادي والتنمية المكانية وفتح آفاق الاستثمار للشباب، ثم التأكيد على كل ما يتعلق بحل الإشكاليات بالبلديات مع وزارة الحكم المحلي.