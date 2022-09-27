تأجيل انتخاب النائب الثاني لرئيس «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الثلاثاء، تأجيل النظر في بند انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وقال بليحق في بيان مقتضب، إن جلسة الثلاثاء التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، ناقشت بند مشروع قانون الرواتب الموحد بما يحقق العدالة في مستوى دخل المواطنين وبما يلبي احتياجاتهم المعيشية، وخلصت إلى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار ليبي.

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وقال عقيلة صالح خلال الجلسة إنه «يتنحى عن حضور جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس»؛ لأن أحد المرشحين للمنصب اتهمه بالتزوير، وتابع: «لا يمكنني أن أجلس معه في سُدة واحدة في الرئاسة.. (هو) أصدر بيانًا رسميًا قال فيه إنني مزوِّر».

جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (عبدالله بليحق)