ترك جثتها أمام مصحة.. كشف ملابسات مقتل امرأة في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، ضبط المتهم في واقعة قتل امرأة في العقد الثالث في منطقة قصر بن غشير.

ووجدت جثة امرأة ملقاة أمام مصحة «العافية» بمنطقة قصر بن غشير فيما لاذ القاتل بالفرار إلى مدينة مصراتة، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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وأسفرت الجهود الأمنية من قبل أعضاء فريق عمل جنوب طرابلس عن إلقاء القبض على المتهم ويدعى «أ. ن. ال» بعد إعداد كمين محكم له وجلبه إلى المكتب. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بما نُسب إليه في الواقعة مع ضبط السلاح المستعمل في الجريمة.

