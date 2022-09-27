Atwasat

تعليمات جديدة من المبروك للمراقبين الماليين بالسفارات والبعثات بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 02:16 مساء
تعليمات جديدة من المبروك للمراقبين الماليين بالسفارات والبعثات بالخارج
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدر وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمراقبين الماليين بالسفارات والبعثات السياسية الليبية بالخارج.

وشملت التعليمات موافاة إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية في غصون أسبوع من تاريخه ببيانات دقيقة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تسهم فيها ليبيا تتضمن حصر قيمة المساهمات المتأخر سدادها عن العام 2021 والأعوام السابقة له، إضافة إلى بيان بقيمة المساهمات المستحقة عن العام 2022، وفق خطاب منشور على صفحة إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بموقع «فيسبوك».

- المبروك: معلومات «المحاسبة» غير دقيقة وإنفاق الحكومة قانوني
- «مالية الوحدة» تحدد ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية

وتضمنت التعليمات أيضا إلزام المراقبين الماليين بالسفارات والبعثات بالخارج بتحويل قيمة المساهمات المخصصة والمحالة إليهم إلى وجهتها حسب تعليمات وزارة الخارجية في الخصوص، وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوعين مـن تاريخ تسلمها لهم، وموافاة إدارة الشؤون الإداريـة والمالية بوزارة الخارجية بما يفيد التنفيذ.

وطالب المبروك المراقبين الماليين بالسفارات والبعثات السياسية الليبية المعنية بسداد مساهمات ليبيا في المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها، وهدد بتعرض المخالفين إلى المساءلة.

تحديد ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية
ونهاية أغسطس، أصدر خالد المبروك المنشور رقم (3) لسنة 2022، الذي حدد بموجبه ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج. وشملت الضوابط  إعداد تقرير مفصل عن إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات والإفصاح عنها بشكل شهري وفق النموذج (م.م/7)، وتقديم التسوية المصرفية لحساب الإيرادات كل ثلاثة أشهر إن وجد حساب الإيرادات، وفي حال عدم وجود حساب للإيرادات يتم التقديم بالإيرادات المحصلة في دفتر الصندوق مبين فيه الإيصالات المالية وقسيمة التبويب للإيرادات بحسب أنواعها.

فضلا عن تقديم نسخة معتمدة من دفتر الصندوق بشكل ربع سنوي، وتولي إدارة الموارد المالية تحديد الإيرادات الذاتية للبعثة وفق البيانات والمعلومات الواردة من البعثات الليبية مبوبة بحسب أنواع الإيرادات وتقسيمها «رسوم منح تأشيرات/ طوابع قنصلية/ تصديق شهادات تجارية/ شهادات منشأ/ عوائد مصرفية أيًا كان نوعها/ رسوم استخراج جوازات سفر/ إيرادات قنصلية أخرى» على أن يتم التقرير عنها في كشف إلى إدارة الميزانية كل ثلاثة أشهر لخصمها من المخصصات المقررة للبعثة قبل تسييل المبالغ الخاصة لكل بعثة.

وتضمن الضوابط أيضا تولي إدارة الخزانة تحويل المخصصات إلى البعثات الليبية وفق التفويضات الصادرة بعد التحقق من خصم الإيرادات الذاتية من تلك المخصصات، وتقييد بواقي الاعتمادات السنوية وفائض الإيرادات كوديعة لصالح وزارة المالية، ولا يتم التصرف فيها إلا بموافقة وزير المالية، وتقيد البعثات الليبية بتحصيل الإيرادات الخاصة بها عبر إيصالات مالية (م.ح/5)، يتم قيدها بدفتر الصندوق، ويتولى المراقب المالي العام بوزارة الخارجية طلب تلك الإيصالات من إدارة الموارد المالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس

احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية

«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية
بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب

العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي

رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب

بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
رجل أعمال مقرب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

رجل أعمال مقرب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة صالح: الحد الأدنى للأجور سيكون 1000 دينار
عقيلة صالح: الحد الأدنى للأجور سيكون 1000 دينار
مداهمة محل يبيع أسلاك كهرباء مسروقة بزليتن
مداهمة محل يبيع أسلاك كهرباء مسروقة بزليتن
النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار
النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار
عقيلة يعلق على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية «النواب»
عقيلة يعلق على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية ...
غوتيريس: ليس لتونس أجندة في ليبيا
غوتيريس: ليس لتونس أجندة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية...
تعليمات جديدة من المبروك للمراقبين الماليين بالسفارات والبعثات بالخارج
تعليمات جديدة من المبروك للمراقبين الماليين بالسفارات ......
عقيلة: لن أحضر جلسة انتخاب نائب رئيس «النواب» بعد اتهامي بالتزوير من مرشح للمنصب
عقيلة: لن أحضر جلسة انتخاب نائب رئيس «النواب» بعد اتهامي ......
غوتيريس: ليس لتونس أجندة في ليبيا
غوتيريس: ليس لتونس أجندة في ليبيا...
عقيلة يعلق على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية «النواب»
عقيلة يعلق على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط