غوتيريس: ليس لتونس أجندة في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال محادثات مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن «تونس ليست لها أجندة في ليبيا سوى مصلحة ورفاه الليبيين».

وجدد المسؤول الأممي «شكره وتقديره للدعم المهم الذي ما فتئت تقدمه تونس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وللجهود التي تبذلها، دون حسابات، للتوفيق بين الفرقاء الليبيين والمساعدة على التوصل إلى التسوية السياسية»، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، اليوم الثلاثاء.

بدوره، جدد الجرندي تمسك تونس بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحرصها على مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة، وانخراطها الفاعل في كل الجهود الرامية إلى توطيد مقومات السلم والأمن الدوليين، وإنجاح الخطط الأممية لمواجهة التحديات الماثلة والمستجدة.

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تنديد أممي باستخدام «الأسلحة الثقيلة» في اشتباكات الزاوية

ومساء الإثنين، نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بـ«استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالمدنيين». بدورها نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمقتل طفلين في اشتباكات الزاوية، مشددة على «ضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات، وأينما كانوا».

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان، التوصل إلى «اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار» بين المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، عقب اشتباكات أودت بحياة مدنيين. واندلعت اشتباكات الزاوية منذ الأحد واستمرت بين «كتيبة السلعة» بإمرة عثمان اللهب، ومناصرة كتائب أخرى ضد مجموعة «محمد السيفاو»، ما أسفر عن مقتل مدنيين، بينهم طفلان، وفق مسؤول طبي.