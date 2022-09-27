عقيلة يعلق على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

علق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن ميزانية المجلس.

وقال عقيلة إن الديوان أشار إلى تخصيص 500 مليون دينار للمجلس والجهات التابعة له، حسب حديثه في جلسة اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يعتقدون أن الميزانية للمجلس فقط، ولا ينتبهون إلى «مسألة الجهات التابعة للمجلس»، لافتا إلى أنها تتضمن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعاوى بشأن ما ورد في تقرير «المحاسبة»

ودعا عقيلة إلى استدعاء جميع القائمين على الجهات الرقابية، خلال الجلسة المقبلة، قائلا: «ندعوهم كلهم ونستمع إلى الجميع».

وطالب عقيلة النائب العام الصديق الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

كما أشار إلى إمكانية مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدينار.