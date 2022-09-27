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انطلاق جلسة مجلس النواب بحضور 70 عضوا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 12:36 مساء
انطلاق جلسة مجلس النواب بحضور 70 عضوا
إحدى جلسات مجلس النواب المنعقدة في طبرق. (أرشيفية)
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انطلقت جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على ما أفاد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان مقتضب.

وأفاد مراسل «قناة الوسط wtv» بأن الجلسة انطلقت بحضور قرابة 70 عضوا من أعضاء المجلس.

والخميس، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر، في مدينة بنغازي. وقالت في دعوتها التي نشرتها عبر صفحة المجلس على «فيسبوك»، إن الجلسة تأتي لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، ومناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة، وعدد من بنود جدول أعمال المجلس.

- مجلس النواب يجتمع في بنغازي الثلاثاء لانتخاب نائب ثان لرئيسه ومناقشة قانون المرتبات الموحد
- بينها استدعاء باشاغا وتسمية أبورزيزة.. 9 قرارات لـ«النواب» في جلسة الخميس

قرارات آخر جلسة لمجلس النواب 
وفي آخر اجتماع منتصف سبتمبر الجاري، أصدر مجلس النواب مجموعة قرارات، أبرزها تكليف عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، إلى جانب إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورا.

وشهدت الجلسة إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع، من أجل عرضه خلال الجلسات المقبلة، وتكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

وفي جلسة الخميس الماضي أيضا وجهت هيئة المجلس نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

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