ضبط متهم بالسطو المسلح على محل هواتف والاعتداء على مالكه في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، القبض على متهم بالسطو المسلح على محل بيع هواتف محمولة والاعتداء على مالكه وسرقة محتوياته التي تقدر بنحو 40 ألف دينار.

وورد بلاغ من أحد المواطنين لمديرية أمن الخمس يفيد باشتراك مجهولين في الواقعة، وتمكن فريق أمني من أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية بالتنسيق الأمني بمدينة طرابلس، من القبض على أحد أفراد العصابة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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ويدعى المتهم «ن.س.ن» وضبط بحوزته سلاح ناري نوع «كلاشنكوف» وكمية من مخدر «الحشيش» تقدر بحوالي 500 غرام، ومجموعة من الهواتف المسروقة. وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهم.