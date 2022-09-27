السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.04 دينار مقابل 5.05 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت اليورو عند 4.87 دينار، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني 9 قروش إلى 5.46 دينار مقابل 5.37 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.52 دينار من 1.54 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.