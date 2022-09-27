«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 1.5 متر على ساحل شحات.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، تتخللها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة عند سقوط المطر.