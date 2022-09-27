ضبط متهم بإحراق منزل مواطن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي شخصا أحرق منزل مواطن ولاذ بالفرار.

وتعود بداية الواقة إلى تلقي شكوى مواطن في منطقة القوارشة ضد مجهول أحرق منزله، حيث كلف أعضاء التحريات في القسم بالبحث وجمع المعلومات عن الفاعل، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وانتقل أعضاء التحريات إلى المكان، وقاموا بمعاينة كاميرات المراقبة، حيث ظهر في أحد مقاطع الفيديو المتهم خلال ارتكابه جريمته، وجرى تحديد هويته والأماكن التي يتردد عليها.

وعقب ورود معلومات عن تجواله بمنطقة القوارشة، جرى إعداد كمين محكم له وضبطه وبحوزته سلاح ناري نوع خرطوش وستة أقراص حبوب مخدرة نوع «إكسترا»، وقرصين نوع «أبترل»، وانتقل به إلى القسم، حيث اعترف بحرقه المنزل وأنه كان تحت تأثير المخدرات، ثم أحيل إلى النيابة العامة.