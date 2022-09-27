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وفد أممي يزور بنغازي لمناقشة البرامج الخدمية ومراجعة خطة الاستجابة الإنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 01:54 صباحا
وفد أممي يزور بنغازي لمناقشة البرامج الخدمية ومراجعة خطة الاستجابة الإنسانية
جانب من زيارة الوفد الأممي لبلدية بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
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زارت منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا الأمين المساعد جورجيت غانيون، اليوم الإثنين، ديوان بلدية بنغازي، رفقة وفد ممثل لعدد من المنظمات التابعة للأُمم المتحدة.

وجرى خلال الزيارة استعراض خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023/2022، ومناقشة أهم البرامج والأعمال والمشاريع التي قامت بها البعثة والمنظمات التابعة للأُمم المتحدة، فيما يتعلق بالشؤون الإنسانية والخدمية والمجالات التعليمية والصحية والبيئية والبنية التحتية وتدريب وتطوير القدرات البشرية.

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واستقبل الوفد الأممي عضو المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث قدورة، وعضو المجلس التسييري عبدالباسط سليمان الجازوي، ووكيل الديوان ناصر الأوجلي، وفق بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء شهد «التأكيد على أهمية تحقيق شراكة فعالة للوصول إلى النتائج المرجوة»، كما «أثنى إدريس غيث على الدور الذي تقوم البعثة الدولية في المجالات الإنسانية والخدمية، داعياً لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم الصالح العام» .

جانب من زيارة الوفد الأممي لبلدية بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الأممي لبلدية بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الأممي لبلدية بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الأممي لبلدية بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الأممي لبلدية بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الأممي لبلدية بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا الأمين المساعد جورجيت غانيون خلال زيارتها لبلدية بنغازي، الاثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا الأمين المساعد جورجيت غانيون خلال زيارتها لبلدية بنغازي، الاثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
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