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حكومة باشاغا تستحدث فرعا لإدارة العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 12:39 صباحا
حكومة باشاغا تستحدث فرعا لإدارة العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية
وزير الداخلية بالحكومة المشكلة من مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة. (أرشيفية)
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أصدر وزير الداخلية بِالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، قرارًا بِإنشاء فرع للإدارة العامة للعمليات الأمنية بِالمنطقة الشرقية، مقرّه مدينة بنغازي، وتكليف العميد جمال جمعة العمامي مديرًا للفرع.

ونص قرار أبوزريبة رقم (68) لسنة 2022م، على أن يمارس الفرع مهامه بالاختصاصات الواردة في قرار استحداث الإدارة العامة للعمليات الأمنية، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، الموقع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وفق نص القرار المنشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وفي 20 سبتمبر الجاري، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن محاولة ممارسة حكومته عملها من طرابلس «فشلت»، وأنها ستمارس عملها من مدينتي سرت وبنغازي، متحدثا في الوقت نفسه عن إن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا «لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة».

ولدى عودته من زيارة إلى تركيا قال باشاغا إنه سيعلن خطة قريبًا تركِّز على ما «يحقق الاستقرار والسلام والازدهار... ويضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة».

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