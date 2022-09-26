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المقريف يبحث ملف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 11:35 مساء
المقريف يبحث ملف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
جانب من اجتماع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسي المقريف مع وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل عبد الناصر العقيلي، الاثنين 26 سبتمبر 2022 (وزارة العمل)
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عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسي المقريف، اجتماعًا مع وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل عبد الناصر العقيلي، بحث خلاله ملف مخرجات التعليم ومواءمته مع متطلبات سوق العمل.

واستعرض وكيل وزارة العمل، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة التعليم في طرابلس، جملة الخطوات المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا دور وزارة التربية والتعليم والتنسيق معها في آليات من شأنها تنظم سوق العمل، وتضمن وجود مخرجات مطلوبة من مرحلة التأسيس.

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وتشير التقارير إلى زيادة إقبال الشباب على القطاع الخاص والصناعات الحرفية، بسبب عجز نظيره الحكومي عن استيعاب الطاقات الكبيرة من الشباب في سوق العمل، معتبرين أن الظروف الحالية قد تغير الطبيعة الاتكالية على الدولة في توفير الوظائف العامة.

وفي 14 يونيو الماضي، بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، تفعيل اتفاقات التشغيل مع الشركات الأجنبية لضمان تشغيل الباحثين عن العمل والخريجين وفق اللوائح والضوابط المعمول بها، ووفق المعايير الوطنية.

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