جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية بعد استلامه من هناك بناء على طلب كتابي من أعيان وحكماء المدنية، وفق ما أعلنه الجهاز مساء اليوم الإثنين.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية بداية من عصر أمس الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.

أعيان الزاوية يطالبون جهاز الردع باستلام المطلوبين

وأكد جهاز الردع، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مجلس أعيان وحكماء الزاوية تواصلوا معه «بخطاب كتابي لمتابعة أسباب الاشتباك والوقوف عليها واستلام المطلوبين المسببين لهذا الصراع» وذلك بعدما تفاقم الوضع في المدينة جراء أحداث العنف وتدخل عديد الأطراف لفض النزاع وإنهاء الحرب القائمة.

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وأكد جهاز الردع «استلام أحد المطلوبين والبدء فعليًا في التحقيق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى إيقاف نهائي للصراع الدائر، وتكون الكلمة والفيصل للسلطات القضائية»، وذلك «بمتابعة كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ورئيس الأركان العامة ووزير الداخلية وآمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي ومدير أمن الزاوية».

توقف الاشتباكات في الزاوية

وأكد ممثلو المكونات الاجتماعية بالزاوية، في وقت سابق من مساء اليوم، إيقاف الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتنازعة في المدينة، وذلك بجهود الخيرين من حكماء وأعيان المدينة، وفق بيان مصور أصدروه بالخصو، وذلك بعد اجتماع طارئ عقد بمقر مديرية الأمن بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش، وعميد البلدية ومدير الأمن وممثل عن غرفة العمليات بالمنطقة الغربية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل مكونات مدينة الزاوية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب على هذه الأحداث الأمنية، وتكليف المجلس البلدي تشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى تفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة دخل المدينة.

إدانة أممية لاشتباكات الزاوية

ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، تلك الاشتباكات واستخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان، معربة عن قلقها البالغ من مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء تلك الاشتباكات.

كما نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة في ليبيا (يونيسف) بوفاة طفلة في العاشرة من العمر جراء الاشتباكات الأخيرة بمدينة الزاوية، وقالت في بيان إن «التقارير تفيد بمقتل طفل آخر»، مشددة على ضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات، وأينما كانوا.

عناصر جهاز الردع أثناء استلام أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية، مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022. (جهاز الردع)

عناصر جهاز الردع أثناء استلام أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية، مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022. (جهاز الردع)

عناصر جهاز الردع أثناء استلام أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية، مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022. (جهاز الردع)