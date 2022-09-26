سفير الاتحاد الأوروبي يشارك في اجتماع حول تحديات القطاع الخاص الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، في اجتماع موسع مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، ورئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ليبيا.

ووصف السفير في منشور على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين، الاجتماع بـ«الممتع»، مشيرًا إلى أهمية هذه الاجتماعات في دعم التعاون الليبي-الأوروبي، ولكونها تتيح آفاقًا مستقبلية مع آمال بتحقيق نتائج عملية وإيجابية مستقبلًا.

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تأكيد أوروبي على أهمية الاقتصاد لمستقبل ليبيا

وفي فبراير الماضي، أكد ساباديل استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تحويل الاقتصاد إلى محرك للسلام في ليبيا. وشدد على أن مسألة إعادة الإعمار وتوفير الخدمات ستكون أساسية في مستقبل البلاد.

ولفت إلى دور الاتحاد «كشريك في ترؤس مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من عملية برلين». وأكد استعداد الاتحاد «لدعم الانتعاش الاقتصادي في ليبيا واستعادة الخدمات العامة لفائدة كامل الشعب الليبي».

جانب من مشاركة سفير الاتحاد الأوروبي في اجتماع عن تحديات القطاع الخاص الليبي. (السفير الأوروبي لدى ليبيا)

جانب من مشاركة سفير الاتحاد الأوروبي في اجتماع عن تحديات القطاع الخاص الليبي. (السفير الأوروبي لدى ليبيا)