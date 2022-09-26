ملف التوظيف والتدريب على رأس مباحثات وزير العمل والسفيرة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دو هيلين، العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاع التدريب والتأهيل والتوظيف.

وأكد الوزير العابد، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى «أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك على جميع الأصعدة».

حث الشركات الفرنسية على تشغيل الباحثين عن عمل

واستعرض الوزير مع السفيرة الفرنسية البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، خاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث جرى الاتفاق على حث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في ليبيا على تشغيل الباحثين عن عمل وتدريبهم.

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تدريس اللغة الفرنسية للموظفين

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى المشاركة في تنفيذ المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج بسبب أهمية هذا الملف، ودعم شريحة كبيرة من الشباب. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

ونقل البيان عن الوزيرة إشادتها بالتعاون المشترك، مبدية في الوقت نفسه استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة بخصوص بناء القدرات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين.

جانب من لقاء وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من لقاء وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)