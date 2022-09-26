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مختارو 23 محلة يؤدون القسم القانوني أمام المجلس البلدي بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 26 سبتمبر 2022, 08:50 مساء
مختارو 23 محلة يؤدون القسم القانوني أمام المجلس البلدي بني وليد
عميد بني وليد يتوسط مختاري المحلات بعد أدائهم اليمين القانوني، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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أدى مختارو 23 محلة جديد ببلدية بني وليد، اليوم الإثنين، القَسم القانوني أمام عميد وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية بني وليد فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» إن البلدية سلمت مختاري المحلات الجدد بعد أداء اليمين القانوني نسخا من القوانين المتعلقة بمزاولة عملهم.

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تسليم الأختام والخرائط لمختاري المحلات ببني وليد
وأضاف الشقار أن البلدية سلمتهم كذلك مختاري المحلات الأختام الخاصة بهم وكذلك الخرائط الخاصة بكل محلة والتي تبين حدودها الإدارية.

وجرت مراسم أداء القسم القانوني وتسليم الأختام والخرائط لمختاري المحلات أمام عميد البلدية يونس العزوزي وأعضاء المجلس البلدي بني وليد أبوبكر حامد ومبروكة ضو خليفة وحسين سلامة وعدد من رؤساء اللجان بالبلدية.

مراسم أداء القسم القانوني لمختاري المحلات في بني وليد، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
مراسم أداء القسم القانوني لمختاري المحلات في بني وليد، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
مراسم أداء القسم القانوني لمختاري المحلات في بني وليد، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
مراسم أداء القسم القانوني لمختاري المحلات في بني وليد، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
مراسم أداء القسم القانوني لمختاري المحلات في بني وليد، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
مراسم أداء القسم القانوني لمختاري المحلات في بني وليد، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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