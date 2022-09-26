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الجزائر تطالب بمرافقة الليبيين لصياغة «التوافقات الضرورية».. وتدعو لمعالجة «جوهر الأزمة»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 26 سبتمبر 2022, 07:54 مساء
الجزائر تطالب بمرافقة الليبيين لصياغة «التوافقات الضرورية».. وتدعو لمعالجة «جوهر الأزمة»
لعمامرة متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، من منبر الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى مرافقة الأطراف الليبية بهدف صياغة التوافقات الضرورية، في إشارة إلى تعثر إنجاز القاعدة الدستورية الممهدة للانتخابات.

وجدد لعمامرة، في كلمة له أمام اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة معالجة جوهر الأزمة الليبية عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في الملف ذاته.

التوافقات الضرورية للانتخابات والمصالحة
وطالب لعمامرة بهذا الخصوص بمرافقة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي قدمًا في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وعصرية.

- تبون: الجزائر مع الشرعية الدولية في ليبيا ما دامت شرعية الصندوق مغيبة
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وقبل يومين جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعم بلاده لليبيين حتى يعود الاستقرار وتعود ثروات ليبيا لليبيين، معتبرًا أن الحل الوحيد للوضع في ليبيا هو الانتخابات، وذلك خلال اجتماع الحكومة والولاة في الجزائر العاصمة.

تبون: الجزائر تدعم الشرعية الدولية في ليبيا
ولدى انتقاده محاولات البعض تشكيل «حكومات موازية» أوضح تبون، أنه لا توجد شرعية الصندوق في ليبيا؛ لذلك تكتفي الجزائر بدعم الشرعية الدولية، في تأكيد لموقف تبون برفض تعيين رئيس الحكومة المكلف من طرف مجلس النواب فتحي باشاغا، والاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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