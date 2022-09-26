مفوضية الانتخابات تعقد أسبوعا تثقيفيا لطلاب الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت المفوضية العليا للانتخابات طلاب الثانوية العامة، ضمن برنامج الأسبوع التثقيفي التوعوي لطلاب المرحلة الثانوية بعنوان «تعالوا أسبوع معانا»، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2022م.

محاكاة كاملة لإجراءات عملية الانتخاب

ويستعرض البرنامج بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طيلة أيام الأسبوع، الأنشطة التفاعلية التي تجسد محاكاة كاملة لإجراءات عملية الانتخاب، حيث جرى تقسيم المشاركين لمجموعتين، لتبادل معلومات وافية عن إدارات المفوضية لتوضيح طبيعة المهام التي تقوم بها قبل وأثناء وبعد الانتخابات.

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وتتضمن نشاطات اليوم الأول، بإشراف منظمة أيفس (IFES)، مشاركة الطلاب في أنشطة تشمل التعريف بالديمقراطية وقيم ومبادئ الديمقراطية، حيث تعرف الطلاب على القيم والمبادئ التي تشكل في مجملها ما يعرف بالديمقراطية، ثم شاركوا في نشاط «شجرة الديمقراطية»، مع التركيز على التشابه بين الشجرة ومبادئ الديمقراطية.

التعرف على تفاصيل الدورة الانتخابية

وأشارت المفوضية إلى أن الأنشطة تضمنت التعريف بالانتخابات والدورة الانتخابية، ومن خلال نشاط «ترتيب مراحل العملية الانتخابية»، خاض الطلبة تجربة التعرف على تفاصيل الدورة الانتخابية.

بالإضافة إلى نشاط المعايير الدولية للانتخابات وأفضل الممارسات، حيث تعرف الطلاب من خلال نشاط «ترتيب الجمل» ونشاط «تفسير المعايير الدولية للانتخابات»، على أبرز المعايير الدولية المنظمة للانتخابات، وأفضل ممارساتها.

كما تضمن أيضًا التعريف بالحملة التوعوية، حيث قدمت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، عرضًا مرئيًا حول مفهومها وأهميتها وأنواعها، كما أُعلنت مسابقة تصميم حملة توعوية، حيث تدرب الطلاب من خلال العمل مع فرق على حملات التوعية خلال أيام البرنامج وكيفية التجهير والإعداد لحملة توعوية، لعرضها في اليوم الختامي للبرنامج، واختيار أفضل حملة من خلال التصويت.

جانب من أنشطة المفوضية العليا للانتخابات لطلاب الثانوية (صفحة المفوضية على فيسبوك)

جانب من أنشطة المفوضية العليا للانتخابات لطلاب الثانوية (صفحة المفوضية على فيسبوك)

جانب من أنشطة المفوضية العليا للانتخابات لطلاب الثانوية (صفحة المفوضية على فيسبوك)