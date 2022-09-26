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مكونات الزاوية تعلن وقف الاشتباكات بين أطراف النزاع في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 07:08 مساء
مكونات الزاوية تعلن وقف الاشتباكات بين أطراف النزاع في المدينة
مكونات الزاوية أثناء تلاوة البيان عقب اجتماع طارئ بمديرية الأمن، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (فيديو)
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أكد ممثلو المكونات الاجتماعية بالزاوية، مساء اليوم الإثنين، إيقاف الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتنازعة في المدينة، وذلك بجهود الخيرين من حكماء وأعيان المدينة، وفق بيان مصور أصدروه بخصوص مستجدات الأحداث الأمنية بالمدينة.

وأضافوا، في البيان، أن اجتماعًا طارئًا عقد بمقر مديرية أمن الزاوية، تنادت له كافة مكونات المدينة لإيجاد حلول جذرية تنهي كافة المشاكل والنزاعات بين أبناء المدينة بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش، وعميد البلدية ومدير الأمن وممثل عن غرفة العمليات بالمنطقة الغربية.

لجنتان للتواصل وحصر الأضرار وتفعيل القوة المشتركة بالزاوية
كما أكدوا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل مكونات مدينة الزواية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب على هذه الأحداث الأمنية، وتكليف المجلس البلدي تشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى تفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة دخل المدينة.

- البعثة الأممية عن اشتباكات الزاوية: ندين استحدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان
- «يونيسف» بعد وفاة طفلة في اشتباكات الزاوية: الأطفال ليسوا هدفا ويجب حمايتهم
- 5 قتلى بينهم طفلة في أحدث حصيلة لضحايا اشتباكات الزاوية

واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية بداية من عصر أمس الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.

إدانة أممية لاشتباكات الزاوية
ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، تلك الاشتباكات واستخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان، معربة عن قلقها البالغ من مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء تلك الاشتباكات.

كما نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة في ليبيا (يونيسف) بوفاة طفلة في العاشرة من العمر جراء الاشتباكات الأخيرة بمدينة الزاوية، وقالت في بيان إن «التقارير تفيد بمقتل طفل آخر»، مشددة على ضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات، وأينما كانوا.

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