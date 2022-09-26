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اكتمال مشروع الأرشفة الإلكترونية للعقارات بشمال وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 05:57 مساء
اكتمال مشروع الأرشفة الإلكترونية للعقارات بشمال وجنوب طرابلس
جانب من احتفال وزارة العدل باكتمال الأرشفة الإلكترونية للعقارات، 26 سبتمبر 2022. (وزارة العدل)
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احتفلت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمقر مصلحة التسجيل العقاري، صباح اليوم الإثنين، لمناسبة اكتمال مشروع الأرشفة الإلكترونية العقارية على مستوى إدارتي شمال وجنوب طرابلس.

حضرت الاحتفالية وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ورئيس إدارة مصلحة التسجيل العقاري المستشار فرج المحمودي، وعمداء بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وأبوسليم وحي الأندلس.

الجهات المنفذة لمشروع الأرشفة الإلكترونية
كما شارك فيها مدير شركة «المدار الجديد» للاتصالات، ورئيس شركة «النسر» لتقنية المعلومات ومدير «الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم الجغرافيا»، إذ أن هذه الجهات هي المنفذة للمشروع، حسبما أوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين.

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وذكر البيان أن الوزيرة اطلعت على مراحل الإنجاز وآلية نظم العمل به إلكترونيًا، موضحًا أنه جرت أرشفة الكراريس والمستندات والوثائق، ومسحها بالتصوير التقني بالكامل.

تخزين الوثائق بطريقة مشفرة.. والتعامل مع الملفات العقارية إلكترونيا بالكامل 
وأضافت الوزارة أن الوثائق مخزنة بشكل مشفر بصلاحيات تضعها المصلحة على هيئة سحابة خوادم للبيانات، معتبرة  أنه بإنجاز هذا المشروع «ستتجه مصلحة التسجيل العقاري لأن يكون التعامل مع نظم الملفات العقارية إلكترونيًا بالكامل».

وأشادت الوزيرة بجهود الموظفين في أرشفة ألف مستند عقاري «للحفاظ على حقوق الملكية العقارية الخاصة والعامة بالرغم من التحديات التي صاحبت هذا المشروع».

جانب من احتفال وزارة العدل باكتمال الأرشفة الإلكترونية للعقارات، 26 سبتمبر 2022. (وزارة العدل)
جانب من احتفال وزارة العدل باكتمال الأرشفة الإلكترونية للعقارات، 26 سبتمبر 2022. (وزارة العدل)
وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن في احتفال اكتمال الأرشفة الإلكترونية للعقارات، 26 سبتمبر 2022. (وزارة العدل)
وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن في احتفال اكتمال الأرشفة الإلكترونية للعقارات، 26 سبتمبر 2022. (وزارة العدل)
جانب من احتفال وزارة العدل باكتمال الأرشفة الإلكترونية للعقارات، 26 سبتمبر 2022. (وزارة العدل)
جانب من احتفال وزارة العدل باكتمال الأرشفة الإلكترونية للعقارات، 26 سبتمبر 2022. (وزارة العدل)
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