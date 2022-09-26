بالصور.. انطلاق معرض ليبيا الزراعي في وادي البوانيس

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمعرض ليبيا الزراعي، بمنطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس، أمس الأحد، وذلك بدعم من شركة «زلاف» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وجهاز تنمية وتطوير الجنوب.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض محمد الهادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الهدف من المعرض إظهار الإنتاج الزراعي والصناعات القائمة عليه، وخلق فرصة اللقاء بين أصحاب الإنتاج والمستثمرين، إلى جانب عرض أحدث التقنيات في مجال المعدات والآليات الزراعية وما في حكمها.

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دراسات علمية يمكن أن تفيد القطاع الخاص في معرض تمنهت الزراعي

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية بالمعرض، الدكتور بلقاسم عامر، أن المعرض يشهد أنشطة ضمن الصالون الاقتصادي، كما يجري عرض عديد الأوراق العلمية حول الزراعة، التي تعتبر دراسات علمية يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص.

يشار إلى أن الدورة السابعة شهدت إقامة أجنحة للإنتاج الزراعي المتنوع مثل الخضراوات والتمور، وكذلك صناعات محلية مثلب التمر والخل والعسل، إلى جانب السعفيات.

منتجات زراعية في معرض ليبيا الزراعي في تمنهت، 26 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط: تصوير: رمضان كرنفوده)

منتجات زراعية في معرض ليبيا الزراعي في تمنهت، 26 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط: تصوير: رمضان كرنفوده)

منتجات زراعية في معرض ليبيا الزراعي في تمنهت، 26 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط: تصوير: رمضان كرنفوده)

منتجات زراعية في معرض ليبيا الزراعي في تمنهت، 26 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط: تصوير: رمضان كرنفوده)

منتجات زراعية في معرض ليبيا الزراعي في تمنهت، 26 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط: تصوير: رمضان كرنفوده)

منتجات زراعية في معرض ليبيا الزراعي في تمنهت، 26 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط: تصوير: رمضان كرنفوده)