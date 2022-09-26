البعثة الأممية عن اشتباكات الزاوية: ندين استحدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تدين استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان، وذلك تعليقًا على أحداث الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزواية من مساء أمس الأحد إلى صباح اليوم الإثنين.

وأوضح بيان للبعثة الأممية، نشرته عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنها تتابع بـ«قلق بالغ» التقارير التي تفيد بإصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في الزاوية.

- «يونيسف» بعد وفاة طفلة في اشتباكات الزاوية: الأطفال ليسوا هدفا ويجب حمايتهم

- «الداخلية» بحكومة باشاغا: إجراءات قانونية ضد المتسببين في اشتباكات الزاوية

- تواصل اشتباكات الزاوية.. وجهاز الإسعاف يتلقى نداءات استغاثة

البعثة الأممية تكرر الدعوة لحماية المدنيين

وجدد البيان الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة، فيما قدمت البعثة «أحر التعازي» إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية بداية من عصر أمس الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.