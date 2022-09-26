«يونيسف» بعد وفاة طفلة في اشتباكات الزاوية: الأطفال ليسوا هدفا ويجب حمايتهم

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة في ليبيا «يونيسف»، اليوم الإثنين، وفاة طفلة في العاشرة من العمر في الاشتباكات الأخيرة بمدينة الزاوية.

وقالت المنظمة في بيان إن «التقارير تفيد بمقتل طفل آخر، فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات، خلال الاشتباكات التي اندلعت في مدينة الزاوية شمال غرب ليبيا. كان من الممكن أن تكون أحد أفراد عائلتك، الأطفال ليسوا هدفا. ويجب حمايتهم في جميع الأوقات وأينما كانوا».

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واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية بداية من عصر أمس الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.