السايح يبحث مع مسؤول أممي تطوير برامج «بيبول»

القاهرة - بوابة الوسط

تبادل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الاثنين مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك اندريه، وجهات النظر حول تقييم أداء مشروع الدعم (بيبول) الذي تشرف عليه بعثة الامم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء السايح اليوم الاثنين مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بديوان المفوضية بالعاصمة طرابلس، حيث ناقشا تطوير برامج المشروع بما يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية.

اتفاقية المفوضية مع ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وفي العام 2021، وقعت المفوضية اتفاقية مع الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروع «بيبول»، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه «بيبول»،فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.

السايح ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك اند، خلال اجتماع في العاصمة طرابلس. (المفوضية)