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«الرقابة الإدارية» تبحث أسباب تأخر صدور تقريرها السنوي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 02:38 مساء
«الرقابة الإدارية» تبحث أسباب تأخر صدور تقريرها السنوي
اجتماع العاملين في هيئة الرقابة الإدارية في زوارة، 26 سبتمبر 2022، (صفحة الهيئة على فيسبوك)
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بحثت هيئة الرقابة الإدارية المشكلات والعراقيل خلال إعداد التقرير السنوي للعام 2022، والتي أدت إلى تأخر صدوره.

جاء ذلك خلال اجتماعها العادي في مدينة زوارة، اليوم الإثنين، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وناقش الاجتماع خطة عمل العام الجاري، وأسس خطة العام المقبل، ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للهيئة للعام الجاري، ووضع خطة للتدريب واحتياجاتها والمستهدفين بها، وعرض تقرير نتائج لجنة الخطة الاستراتيجية للهيئة 2022 - 2025.

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وقدم رئيس الهيئة، سليمان الشنطي، في كلمة، شكره لمدينة زوارة على احتضانها الاجتماع الذي يناقش خطة العمل للعام الجاري، ومواجهة المشكلات والصعوبات من أجل قيام الهيئة بمهامها المسندة إليها.

من جانبه، شدد وكيل الهيئة، خالد ضو سعيد، على ضرورة إنجاز العمل في آجاله المحددة، بجدية وكفاءة؛ للحد من التجاوزات والمخالفات بأنواعها بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على إحالة تقارير ربع سنوية لرئاسة الهيئة في حينها.

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