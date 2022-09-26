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رحلة تدريبية لـ88 طالبا من الأكاديمية البحرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 01:54 مساء
رحلة تدريبية لـ88 طالبا من الأكاديمية البحرية
طلاب الكلية البحرية المشاركون في رحلة تدريبية على متن الباخرة ابن عوف، 25 سبتمبر 2022، (رئاسة أركان القوات البحرية)
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نظمت أكاديمية الدراسات البحرية رحلة تدريبية لـ88 طالبا، مستجدين وبالصف المتوسط، على متن الباخر «ابن عوف».

وأبحرت السفينة من مقاعدة طرابلس البحرية أمس الأحد، على أن تستمر الرحلة خمسة أيام، برعاية رئاسة أركان القوات البحرية، حسب بيان شعبة التوجيه المعنوي والإعلام العسكري برئاسة الأركان، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتستهدف الرحلة تدريب الطلاب عمليا على الملاحة الساحلية، وتشغيل الرادار، وأعمال البحارة، كما كان في توديع الباخرة آمر قاعدة طرابلس عميد بحار عبدالسلام داوود، وآمر التشكيل عميد بحار أبوعجيلة المصراتي.

سفينة ابن عوف خلال رحلتها قبالة الساحل الليبي.
سفينة ابن عوف خلال رحلتها قبالة الساحل الليبي.
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