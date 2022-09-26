صيانة الرصيف البحري في مرفأ طلميثة البحري بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة صيانة الرصيف البحري بمرفأ طلميثة البحري في بلدية ساحل الجبل الأخضر.

وتفقد الوزير عادل سلطان، مشاريع الصيانة بالمرفأ أمس الأحد، لمتابعة مراحل تنفيذها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع سلطان المنجز في مشروع صيانة الرصيف، وأيضا مشروع حاجز الأمواج المقرر تنفيذه، وبحث المشكلات التي تواجه الصيادين في المرفأ ومطالبهم، ووعد بالعمل على معالجتها.

كما جرى تسليم مصنع ثلج حديث للمرفأ يستفيد منه الصيادون في عملية حفظ وتبريد الأسماك.

الوزير خلال الجولة.