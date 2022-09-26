«الداخلية» بحكومة باشاغا: إجراءات قانونية ضد المتسببين في اشتباكات الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب (برئاسة فتحي باشاغا)، اليوم الإثنين، إنها «باشرت عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في اشتباكات الزاوية»، التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.

وحمّلت الوزارة، في بيان، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عن هذه «الأحداث المأساوية»، قائلة إن حكومة الدبيبة «لم تضع الآليات لضم هذه المجموعات إلى مؤسسات الدولة، بل كانت داعما مما زاد تغولها».

حصيلة قتلى اشتباكات الزاوية

وحسب آخر حصيلة رسمية، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين، في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية منذ عصر أمس، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وأشار الجهاز في آخر بيان مقتضب إلى «وفاة طفلة تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات بطريق بئر الغنم إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات ليرتفع عدد القتلى إلى خمسة أشخاص».

وجرى تداول معلومات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن اشتباكات متقطعة تدور منذ عصر أمس بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو، والثانية بقيادة آمر ما يسمى «كتيبة السلعة» عثمان اللهب.