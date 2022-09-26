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الدولار يواصل الارتفاع مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 09:58 صباحا
الدولار يواصل الارتفاع مقابل الدينار في السوق الرسمية
أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار (26 سبتمبر 2022)
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واصل متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين.

وارتفع سعر العملة الأميركية بفارق قرشين إلى 5.05 دينار مقابل سعر 5.03 دينار الذي سجلته أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بفارق قرش واحد انخفض اليورو إلى 4.87 دينار مقابل 4.88 دينار ليبي أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني بفارق 9 قروش إلى 5.37 دينار مقابل 5.46 دينار الأسبوع الماضي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.54 دينار. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

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