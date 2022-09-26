الدولار يواصل الارتفاع مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين.

وارتفع سعر العملة الأميركية بفارق قرشين إلى 5.05 دينار مقابل سعر 5.03 دينار الذي سجلته أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بفارق قرش واحد انخفض اليورو إلى 4.87 دينار مقابل 4.88 دينار ليبي أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني بفارق 9 قروش إلى 5.37 دينار مقابل 5.46 دينار الأسبوع الماضي.