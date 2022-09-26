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تواصل اشتباكات الزاوية.. وجهاز الإسعاف يتلقى نداءات استغاثة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 01:56 صباحا
تواصل اشتباكات الزاوية.. وجهاز الإسعاف يتلقى نداءات استغاثة
تجمع سيارات مسلحة أسفل جسر وسط الزاوية قيل إنها تابعة لمجموعة السيفاو، مساء الأحد 25 سبتمبر 2022. (فيسبوك)
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لا تزال الاشتباكات متواصلة وسط مدينة الزاوية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة منذ عصر أمس الأحد، وفق سكان قريبين من منطقة المواجهات في تصريحات إلى «بوابة الوسط». في حين تلقى جهاز الإسعاف والطوارئ استغاثات من عائلات عالقة بمحيط الاشتباكات، دون القدرة على مساعدتهم في الخروج.

نداءات استغاثة لجهاز الإسعاف
وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة منزل بالقرب من سوق الخضرة الزاوية، مشيرًا إلى تلقيه نداءات استغاثة، لكنه لفت إلى استحالة التحرك داخل المنطقة مع زيادة وتيرة الاشتباكات.

- جهاز الإسعاف يطالب بإخراج عائلات تحتمي في مصنع للرخام جراء اشتباكات الزاوية
- وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية

ودعا المركز جميع العائلات العالقة في اتجاه الزاوية المركز، طريق المستشفى، الاتصال على رقم جهاز الإسعاف والطوارئ الزاوية المركز (0913221817). أما العائلات العالقة باتجاه الحرشة، الاتصال على رقم جهاز الإسعاف الغرب (0922130238).

إقفال الطريق الساحلي بالزاوية
وفي السياق نفسه، أفاد سكان من المنطقة «بوابة الوسط»، بإقفال الطريق الساحلي بالزاوية، جراء الاشتباكات، في حين جرى تداول مقاطع مصورة تظهر أصوات إطلاق النار المتبادل.

وفي وقت سابق اليوم طالب جهاز الإسعاف والطوارئ القوى المتقاتلة بإعلان هدنة سريعة لإخراج العائلات العالقة بالمنطقة المحيطة بالاشتباكات، خصوصا أن بعض العائلات اتخذت من مصنع للرخام بالمنطقة ملجأ لها، مذكِّرًا بأن الحصيلة المعلنة بوفاة طفل وثمانية إصابات قابلة للزيادة.

وجرى تداول معلومات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى «كتيبة السلعة» عثمان اللهب.

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