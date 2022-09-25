شاهد في «تغطية خاصة»: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم.. التوقيت والتداعيات

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت حلقة اليوم الأحد من برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الضوء على تقارير الأجهزة الرقابية التي تتزامن مع صراع سياسي محتدم، بين حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة عن توقيت وتداعيات الملاحظات المنشورة من قبل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقبل أقل من أسبوع صدر تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، الذي تضمن أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها، ورصد تجاوزات لدى الوزارات والهيئات والشركات العامة. واليوم الأحد أفرجت هيئة الرقابة المالية عن تقريرها السنوي للعام نفسه، والذي أفصح عن تجاوزات ملاحظات دقيقة، تطال الوزارات والهيات والشركات العامة.

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ويشكل التقريران مزيدًا من الضغط على حكومة الوحدة الوطنية، التي واصلت اليوم عقد مؤتمراتها الصحفية للرد على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، في ظل اعتبار رئيسها عبدالحميد الدبيبة أن بعضًا مما ورد «مسيسًا»، وإنْ أكد عدم تسامحه مع «الفساد والسرقة».

ولقراءة تداعيات التقريرين تحدث للبرنامج كل من: المحلل السياسي فوزي الحداد، والقانوني والسياسي مجدي الشعباني، والمستشار القانوني زياد الشنباشي، ورئيس تحرير جريدة مال وأعمال إبراهيم السنوسي، والمحلل السياسي فيصل بورايقة.

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