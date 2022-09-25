الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منشورًا تنظيميًّا للوزارات والجهات التابعة، بشأن تقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية، كالسفر والإقامة والإعاشة للمسؤولين الحكوميين، وذلك «في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وحشد الموارد لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإستراتيجية»، وفق منشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

ونص المنشور على إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات اعتبارًا من بداية نوفمبر المقبل، على أن تقتصر فقط على المشروبات الساخنة والماء، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة وستستبدل بالدعم النقدي بداية العام المقبل، بالإضافة إلى إيقاف تقديم الهدايا داخليا وخارجيا ومنع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب ووقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات.

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إجراءات لترشيد الإنفاق

وطالب الدبيبة، في منشوره، من الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام ما يلي:

- إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات ابتداء من 1 نوفمبر المقبل، على أن تقتصر الخدمات التموينية على تقديم المشروبات الساخنة والماء، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة والطواقم الطبية، بحيث يستمر تقديم الخدمات إليها حتى 31 ديسمبر 2022، وتستبدل ابتداء من مطلع العام المقبل بالدعم النقدي وفقا للمخصص بالبند المعتمد.

- إيقاف الصرف على تقديم الهدايا ، داخليا وخارجيا.

- منع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة، التي تصرف للموظفين.

- وقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، ويستثنى من ذلك السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف، وتكون بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير.

- لا يتم حجز تذاكر السفر إلا بناء على مهمة عمل رسمية، ويكون على الدرجة العادية باستثناء الوزراء.

- منع دفع قيمة إيجار السكن، لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك.

- ضرورة الالتزام بالعدد المحدد قانونا للمستشارين بالوزارات.

- تكون العهد المالية (5000) خمسة آلاف دينار بحد أقصى باستثناء حالات الضرورة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، والالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقا للائحة العقود الإدارية، وأن تتم إجراءات المشتريات العادية من قبل لجنة المشتريات بالجهة ومن مخصصات الباب الثاني بالميزانية العامة وتتولى لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة.

- لا تتجاوز مدة قرارات الإيفاد في مهام عمل رسمية الخمسة أيام إلا في حالات الضرورة.

- يطلب الالتزام والتقيد، وتتحمل كل جهة مسؤوليتها القانونية في حال مخالفة ذلك.

تقرير ديوان المحاسبة

وكان تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، قد سلط الضوء على «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من بينها رصد مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس الوزراء لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.

كما أشار التقرير إلى شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 بروماكس» لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

وحسب التقرير، فقد بلغت قيمة مصروفات الإعاشة المخصَّصة لجناح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال شهر نوفمبر الماضي مليونا و624 ألف دينار، فيما بلغت مصروفات إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، في فندق المهاري «راديسون بلو» نحو 337 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من العام 2021، بمعدل 105 آلاف شهريا، فيما وصلت تكلفة إقامة مدير مكتب رئيس الوزراء 12600 دينار شهريا، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 41 ألف دينار شهريا.

رد الدبيبة على تقرير ديوان المحاسبة

وردا على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، قال الدبيبة خلال الاجتماع العادي للحكومة، الخميس الماضي، إن بعض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، «مسيَّسة»، ملمحا إلى صدور هذه الملاحظات من «منافسين» للحكومة خاصة في ضوء ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وبينما أكد عدم تسامحه مع «الفساد والسرقة»، قال الدبيبة إن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن نفقات ديوان مجلس الوزراء «شوهتنا جميعا كحومة. أنا شخصيا وبقية الوزراء»، ومضى موضحا «لكن سنقول إن هذه الملاحظات حقيقية حتى يثبت العكس».